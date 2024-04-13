هل يفعلها نجم بوندي؟

يمر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بفترة سيئة للغاية على كافة المستويات، بالتحديد منذ تاريخ 14 فبراير، حين أبلغ إدارة الفريق الباريسي بعدم تمديد عقده في الصيف.

من ذلك الوقت، بدأ المدرب لويس إنريكي بسحبه من المباريات بشكل شبه منتظم "كي يعتاد باريس سان جيرمان على اللعب من دونه" وفقد حسه التهديفي بشكل متسارع.

فقد سجل مبابي هدفًا واحدًا أمام رين في الكأس ضمن آخر 6 مباريات لباريس سان جيرمان، وهو معدل سلبي لم يحدث منذ عام 2021 بالتحديد بين شهري سبتمبر وأكتوبر حين أخفق في تسجيل أكثر من هدف خلال 6 مباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على هذا الملف قائلة إن مبابي يدرك أن الحالة المضغوطة التي يعانيها تتم بموافقة كاملة أو بما يمكن أن نسميه "تدبيرًا" متعمدًا من إدارة باريس سان جيرمان، لتسميم صفقة ريال مدريد المرتقبة.

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لكن مبابي يدرك أيضًا أن تلك الحالة حلها بين قدميه فقط، بمستواه في مباراة العودة أمام برشلونة، بدلًا من ضعف التواصل مع زملائه وسوء المستوى والحالة الذهنية المتردية والبدنية كذلك، وكلها صفات اتسم بها "نجم بوندي" في مباراة الذهاب.

إذا قاد مبابي باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، البطولة التي استعصت على الباريسيين طيلة سنوات، فسيكون قد أخرج لسانه لإنريكي.. للخليفي.. وللجميع!.