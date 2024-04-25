يريد التعاقد مع "نقطة ضعفه" .. طلبات تشافي بعد حسم استمراره في برشلونة!

محادثة صريحة مع جوان لابورتا وديكو

حدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، طلباته من إدارة النادي الكتالوني، بعد قرار التراجع عن مغادرته للفريق بعد نهاية هذا الموسم.

تشافي سبق أن أعلن رحيله عن برشلونة في وقت سابق من الموسم الجاري بعد الهزيمة من فياريال بالدوري الإسباني، ولكن النادي الكتالوني أعلن رسميًا، أمس، الأربعاء، عن استمراره حتى نهاية عقده في 2025.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن طلبات تشافي لم تكن في صورة شروط مرتبطة بالاستمرار، ولكنه حرص على إجراء محادثة صادقة مع الرئيس جوان لابورتا وديكو المدير الرياضي، حول ما يمكن أن يتوقعه لاستكمال مشروعه.

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وأشارت إلى أن ظهور العديد من اللاعبين الشباب بصورة مبهرة مثل فيرمين لوبيز، باو كوبارسي ولامين يامال، مع تألق روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان، كان من العناصر المُحفزة لتشافي للاستمرار.

وبجانب ذلك، طالب تشافي إدارة النادي بالحفاظ على المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، ومقاومة كل العروض المتوقعة من بايرن ميونخ، لعدم رغبته في بيع اللاعبين الرئيسيين بالفريق، لتجنب ما حدث مع عثمان ديمبيلي الصيف الماضي.

ومن جانبه يؤمن لابورتا أن أراوخو لن يرحل، وسط مؤشرات إيجابية حول محادثات النادي لإقناع الأوروجوياني بالتوقيع على عقد جديد.

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وفي سياق متصل يرغب تشافي في التعاقد مع أحد النجوم الصفوة في العالم، حيث يعتبر برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي هو "نقطة ضعفه"، ولكن الأمر يتطلب الكثير من المال الذي سيحاول برشلونة توفيره.

ويضاف إلى ذلك الحاجة المُلحة لدى الفريق، بالتعاقد مع محور دفاعي بديل لسيرجيو بوسكيتس، ومن المعروف أن تشافي يُريد يوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ، ومارتن زوبيمندي لاعب ريال سوسييداد، بالإضافة لجويدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس.