"يريدون جعل الاتحاد رديفًا للهلال خوفًا من النصر"

يرى الإعلامي الرياضي صالح الفهيد أن العلاقات الطيبة بين الإعلام الهلالي والاتحادي خلال الفترة الحالية، ما هي إلا محاولات لجعل العميد في صدارة المشهد في ظل التراجع الأزرق، خوفًا من أن يتصدر النصر المشهد.

الثلاثي في ربع نهائي كأس الملك:

على مدار اليومين الماضيين، حُسم المتأهلون لدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيجمع الخماسي الكبير؛ الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي والشباب.

العميد تأهل بعد الفوز أمام الفتح في الوقت القاتل بثلاثية مقابل هدفين، ليلتقي بالتعاون في ربع النهائي.

أما الزعيم فتأهل على حساب الرائد بالفوز بثنائية نظيفة، ليلتقي بالنصر في ربع النهائي، الذي صعد بالفوز أمام الاتفاق بهدف نظيف.

أما الراقي فجاء صعوده بالفوز أمام الفيصلي في اللحظات الأخيرة بثنائية مقابل هدف وحيد، ليلتقي بالشباب في الدور المقبل، الذي صعد بالفوز أمام ضمك بخماسية نظيفة.

"يريدون جعل الاتحاد رديفًا للهلال"

الإعلام الهلالي والاتحادي تحالفا خلال الأيام الماضية، وتحديدًا في الدفاع عن قرارات الحكم خالد صلوي، الذي أدار مواجهة الاتحاد والفتح في الكأس.

صلوي تعرض لهجوم شديد من قبل الرائد، بعدما تحصل لاعبوه على أكثر من 15 إنذارًا في المباراة، مما جعل البعض يشكك في نزاهة الحكم، مدعيين أن الهدف إبعاد بعض اللاعبين بتراكم الإنذارات عن مواجهة الرائد المقبلة أمام الهلال في الدوري المحلي.

هذا الهجوم قوبل بدفاع من قبل الاتحاديين والهلاليين عن صلوي، لكن تمت مهاجمته من قبل البقية.

وكتب الفهيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فشلوا في اقصاء النصر من المعادلة، وفشلوا في شطبه من المشهد، وسقطت كل محاولاتهم لإضعافه، الأن يدعمون الاتحاد بكل ما اوتوا من قوة لعله يساعدهم في دفع النصر للوراء، عبثا يحاولون .. سيبقى النصر عصي على الشطب وملء السمع والبصر وفي صدارة المشهد وستذهب محاولاتهم ادراج الرياح".

وأضاف: "عندما تشاهدون المذيع المتعصب وغيره يتحدثون عن إعادة ضبط المصنع وعودة الإتحاد للمنافسة، وخلق مشهد تنافسي جديد، فهم يريدون من الاتحاد ان يكون رديفا للهلال، يسد مكانه في مواسم الضعف والتعثر ليقطع الطريق امام النصر، عودة النصر تخيفهم وهم يريدون من الاتحاد ان يساعدهم في صد تقدمه".

واختتم: "فكرة إعادة ضبط المصنع و "كل واحد يرجع مكانه" التي يروج لها المذيع المتعصب تعني "قولبة" الدوري السعودي، وتثبيت الاندية المتنافسة، وهذه اخطر وصفة يمكن تقديمها لدورينا، فهي تعني الجمود والتكرار والتشابه كما يحدث في دوريات بعض الدول، لكن لتحقيق اهدافهم لا يتورعون عن ارتكاب الخطايا".

فشلوا في اقصاء #النصر من المعادلة، وفشلوا في شطبه من المشهد، وسقطت كل محاولاتهم لإضعافه، الأن يدعمون #الاتحاد بكل ما اوتوا من قوة لعله يساعدهم في دفع النصر للوراء.

عبثا يحاولون .. سيبقى النصر عصي على الشطب وملء السمع والبصر وفي صدارة المشهد وستذهب محاولاتهم ادراج الرياح. — صالح الفهيد (@salehalfahid) December 21, 2021

ما هو وضع الثلاثي في الدوري المحلي؟

يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، حصدها من الفوز في ثماني مباريات والتعادل في اثنتين، وخسر مباراتين.

فيما يأتي الزعيم في المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، حصدها من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في ست، وخسر لقاء وحيد.

أما العالمي فيحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، حصدها من الفوز في ست مباريات، والتعادل في اثنتين، وتلقى خمس هزائم.

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