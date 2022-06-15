يرفض مخطط الإدارة ورغبة مدربه القديم .. دي يونج يتحدى الجميع!

دي يونج يرفض فكرة الرحيل عن برشلونة

تحدث فرينكي دي يونج لاعب برشلونة ومنتخب هولندا عن مستقبله مع البلوجرانا، بعد التوقعات برحيله عن الفريق هذا الصيف تحديدًا إلى مانشستر يونايتد.

دي يونج يعد الهدف الأبرز لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية، خاصة بعد رحيل بول بوجبا ونيميا ماتيتش وخوان ماتا عن الفريق الذي يفتقر لوجود لاعبي وسط مميزين.

برشلونة في نفس الوقت لا يمانع رحيل لاعبه الهولندي من أجل توفير سيولة مالية في النادي لإبرام صفقات في الصيف، لكن يبدو أن دي يونج هو من يقف عقبة في طريق رحيله عن كامب نو.

دي يونج يرفض الرحيل عن برشلونة مجددًا

لاعب برشلونة تحدث إلى وسائل الإعلام بعد مباراة هولندا وويلز الذي إنتهت لصالح الطواحين بثلاثية مقابل هدفين في دوري الأمم الأوروبية لحساب دور المجموعات.

رد فرينكي دي يونج على أسئلة الصحافة عن إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد قائلًا: "تشعر دائمًا بالرضا عندما تُظهر الفرق اهتمامك بك كلاعب ، لكنني في أكبر ناد في العالم الآن"

وأتم: "أشعر أنني بحالة جيدة هناك (في برشلونة)، لذا لا توجد أخبار عن الرحيل".

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا انضم إلى برشلونة في صيف 2019 قادمًا من أياكس الهولندي، وحقق مع البرسا بطولة كأس ملك إسبانيا، وخلال 3 سنوات شارك مع النادي الكتالوني في 138 مباراة، وسجل 12 هدف وصنع 17 آخرين.

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