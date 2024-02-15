يرفض الراحة ولا يحتاج إلى تدريب .. مورينيو يكشف عن تفاصيل رحلته مع رونالدو في ريال مدريد

تفاصيل مثيرة من مورينيو في مسيرة رونالدو...

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، عن تفاصيل مجادلته مع كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي، عندما كان لاعبًا في صفوف الميرينجي.

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وتولى المدرب البرتغالي، مهمة تدريب ريال مدريد في الفترة من 2010 وحتى 2013، وحينها كان رونالدو سلاحًا أساسيًا في هجوم الميرينجي.

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وقال مورينيو، في تصريحات لموقع "football.com": "يوجد أشخاص مثل كريستيانو رونالدو، إذا كنت تلعب أمام ليفانتي ومتقدم في النتيجة بخمسة أهداف دون رد، وطلبت منه أن يحصل على بعض الراحة، سيرفض ويخبرك أنه يريد تسجيل هدفًا آخر".

وتابع: "عندما يكون لديك لاعبين مثل هؤلاء، فأنت تعلم أنك على الطريق الصحيح، وما عليك إلا أن تترك الأمور تتحرك وتستمع بقتالهم".

وأردف: "أعتقد أنك لا تدرب لاعب مثل رونالدو، لا تعلمه الكثير الأمر يتعلق فقط بأن يكون سعيدًا وتخلق بيئة بطريقة تكتيكية تجعل اللاعب يظهر قدراته".

وأكمل: "مدريد بالنسبة له كانت لحظة انتقالية لقد كان يلعب في مركز الجناح ويراوغ، ولكنه أصبح هدافًا أكثر مما كان سابقًا".

وتطرق المدرب البرتغالي، للحديث عن المنافسة بين برشلونة، وريال مدريد في ذلك الوقت وكيف حقق الفريق الملكي الدوري الإسباني، وقال: "لكي نفوز بالدوري حققنا 100 نقطة، كنا نعلم أنه إذا لم نصل إلى 99 أو 100 نقطة فلن نفوز باللقب".

وتابع: "في الموسم التالي أعتقد أننا خسرنا الدوري بـ 92 أو 91 نقطة، شيء من هذا القبيل، لذلك الجميع كان يعلم حينها أنه إذا ارتكبت خطأً فأنت في ورطة".