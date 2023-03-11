يرد على سخرية كاراجر .. نيفيل يقسو على ليفربول بعد الخسارة من بورنموث

خسارة مانشستر يونايتد بسباعية لم يمر عليها الكثير.

سخر نجم مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل من فريق ليفربول بعد الخسارة الأخيرة للريدز في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث.

جاء هذا عبر مقطع فيديو نشره نيفيل على حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، واستخدم خلاله اسم البرنامج الذي يظهر فيه من أجل السخرية من ليفربول.

وقال نيفيل: "بالرغم من عدم وجود نتيجة نهائية (اسم البرنامج الخاص به) اليوم، إليكم النتيجة المبكرة، بورنموث هدف وليفربول لا شيء".

نيفيل يشارك برنامج يدعى "النتيجة النهائية"، على "بي بي سي"، والتي كانت أوقفت جاري لينيكر من الظهور على شاشتها بسبب الآراء السياسية.

جدير بالذكر أن جيمي كاراجر كان قد سخر بشدة قبل أيام من خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول بسبعة أهداف نظيفة.