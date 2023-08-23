هل يرحل بنزيما عن الاتحاد؟ وما تفاصيل خلافه مع المدرب سانتو؟

قصة الأزمة بين كريم بنزيما ونونو سانتو في الاتحاد

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عاشت جماهير نادي الاتحاد السعودي، صدمة كبرى خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد ظهور أخبار عن "خلاف عنيف" بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والبرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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سانتو تولى تدريب نادي الاتحاد، في صيف 2022؛ ونجح في قيادة الفريق الأول، للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد غياب 14 سنة، بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي.

أما بنزيما البالغ من العمر 35، انضم إلى العميد الاتحادي في صيف العام الحالي؛ ولمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

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ما هي تفاصيل خلاف بنزيما وسانتو؟

صحيفة "الشرق الأوسط" كشفت ظهر اليوم الأربعاء، عن أن سانتو، أخبر إدارة نادي الاتحاد، بأن بنزيما، لا يُناسب أسلوب لعبه، وأنه لم يطلب التعاقد معه من الأساس، في الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المهاجم الفرنسي صاحب "الكرة الذهبية" في عام 2022، اشتكى من ناحيته لـ"سعد اللذيذ"، المفاوض السعودي الذي أقنعه بالانضمام إلى العميد الاتحادي، من سوء تعامل سانتو معه.

وقال بنزيما للذيذ - حسب الصحيفة نفسها -، إنه لا يعلم سبب استبعاده من حمل شارة قيادة نادي الاتحاد، رغم خبرته الطويلة مع عالم الساحرة المستديرة، وتفضيل سانتو، للثنائي البرازيلي رومارينيو والدولي السعودي أحمد شراحيلي، عليه.

وأوضحت أن كريم بنزيما، لا يشعر بـ"الارتياح"، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق لأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ وسط تلميحات بشأن رحيله المرتقب.

هل يرحل كريم بنزيما عن الاتحاد؟

جماهير الاتحاد انتفضت من ناحيتها عبر منصة "إكس"؛ حيث دشنت هشتاجًا باسم "#طرد-نونو-مطلب-اتحادي"، دخل الترند سريعًا.

ورفض عشاق العميد الاتحادي، رحيل بنزيما عن الفريق، معتبرة أنه لا يمس؛ بينما طالبت بـ"طرد" نونو سانتو، واستبداله بالمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، أو حتى المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي.

واعتبرت الجماهير، أن سانتو يدمر قلعة النمور؛ بخلافاته المتكررة مع اللاعبين، واستبعاده أسماء هامة؛ مثل عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي، وغيرهم.

الاتحاد يرد على أزمة بنزيما وسانتو

ومن ناحيته.. كشف مصدر اتحادي، حقيقة خلاف كريم بنزيما مع نونو سانتو؛ وذلك بعد ساعات من الجدل في الشارع الرياضي السعودي، والرعب بين صفوف الجماهير.

ونقل الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن المصدر قوله: "لا صحة لخلاف سانتو وبنزيما.. العلاقة بين الثنائي مميزة".

وأضاف المصدر الاتحادي في تصريحاته للعجلان: "عقلية النجم الفرنسي احترافية؛ حيث يتفرق لعمله كـ(لاعب كرة)، دون الدخول في أي تفاصيل أخرى".

سر استبعاد بنزيما من قيادة الاتحاد



المثير في الأمر أن اختيارات المدير الفني البرتغالي، لقادة نادي الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، أثارت الجدل بالفعل، في الشارع السعودي.



سانتو استبعد بنزيما من حساباته، وأعلن أنه اختار رومارينيو، لتمتعه بصفات قادر من خلالها؛ على التأثير على غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم.



ومن هنا.. بدأت الشائعات تخرج عن خلاف سانتو وبنزيما، قبل أن يرد المصدر الاتحادي مؤخرًا، في انتظار اتضاح الصورة أكثر، في الساعات والأيام القادمة.





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