يرافق أوليفر كان وحسن صالح حميديتش؟ توماس توخيل يتخذ قراره بشأن الاستمرار مع بايرن ميونخ

قلعة بايرن ميونخ تشهد أوضاعًا متقلبة في الأيام الماضية..

يعيش نادي بايرن ميونخ الألماني على صفيح ساخن خلال الأيام الماضية، رغم تتويجه يوم السبت بلقب الدوري الألماني لموسم 2022-23 بعد إثارة مذهلة في الجولة الأخيرة من "بوندسليجا".

بايرن ميونخ أعلن بعد أقل من ساعة على التتويج باللقب إقالة أوليفر كان الرئيس التنفيذي، وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي، لتخرج شائعات حول مستقبل توماس توخيل المدير الفني.

الشائعات حول مستقبل توخيل مع بايرن ميونخ تزايدت بعد تصريحات ديتمار هامان أسطورة البافاري، الذي أكد خلالها أن المدرب سيستقبل من منصبه في أعقاب الأزمة الإدارية.

لكن النسخة الألمانية من شبكة "سكاي سبورتس" نفت تلك الشائعات، عبر الصحفي فلوريان بليتنبرج الذي أكد استمرار توخيل عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب الصحفي الألماني الموثوق: "بشأن توخيل، تم إخباري مرة أخرى بأنه يريد الاستمرار قطعًا، الأمر منتهي بالنسبة له، إنه لا يفكر في الرحيل عن بايرن ميونخ".

ذلك التأكيد ربما يغلق الباب أمام الأزمة التي يعيشها بايرن ميونخ في الأيام الأخيرة، ويعيد بعض الهدوء إلى قلعة "أليانز أرينا" بعد الانقلاب الكبير في إدارة النادي.