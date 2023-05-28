يجبر ريال مدريد على إعادة التفكير؟ "توماس توخيل سيستقيل من بايرن ميونخ"!

رغم تتويج بايرن ميونخ بالدوري الألماني، إلا أن الأحداث تتصاعد في النادي البافاري.

يرى ديتمار هامان أسطورة نادي بايرن ميونخ الألماني أن توماس توخيل المدير الفني للفريق قد يتقدم باستقالته رغم أنه لم يكمل ستة أشهر فقط من بداية مشواره.

بايرن ميونخ عاش يومًا مجنونًا بعد تتويجه مساء السبت بلقب الدوري الألماني 2022-23 في الجولة الختامية، بعد فوزه على كولن وتعثر بوروسيا دورتموند على أرضه أمام ماينتس.

لكن رأي هامان في استقالة توخيل جاء بسبب الفوضى التي عاشها بايرن ميونخ بعد أقل من ساعة على تتويجه باللقب، بعد إعلان النادي عن إقالة أوليفر كان المدير التنفيذي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي.

هامان قال في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "عندما تتم معاملة الناس بهذا الشكل، عليك أن تسأل نفسك، هل تريد العمل في هذا النادي؟".

وأضاف: "لا أعتقد أنه من المستبعد أن يتوقف توخيل قريبًا عن كونه مدربًا للفريق، سوف يذهب بمحض إرادته".

قصة توخيل في بايرن ميونخ قد تنتهي فجأة، ولن يكون ذلك مفاجئًا بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في النادي، حيث لم يكن موسم 2022-23 عظيمًا بعد الاشتباكات بين اللاعبين والمدربين والإدارة.

هذا التصريح قد يمنح ريال مدريد بارقة أمل من أجل العودة والتعاقد مع توخيل، الذي ارتبط لفترة طويلة بتدريب النادي الملكي، قبل أن يتدخل بايرن ميونخ ويقطع الطريق على "الميرينجي".