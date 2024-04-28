"يداعب الكرة ويسددها بعيدًا!".. نيمار يفاجئ جماهير الهلال بعودته قبل كلاسيكو الاتحاد

المفاجآت تنهال على الهلال قبل كلاسيكو الاتحاد..

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وجه النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، رسائل سعيدة لجماهير الزعيم، بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب، على إثر إصابة الصليبي التي تعرض لها في أكتوبر الماضي.

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نيمار الذي لعب 5 مباريات مع الهلال، وسجل هدفًا واحدًا في دوري أبطال آسيا، غاب عن الملاعب منذ إصابته في الرباط الصليبي والغضروف، التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في مباراة أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة البرازيل بهدفين دون مقابل.

ونشر نيمار قصصًا عبر حسابه على موقع (إنستجرام)، وهو يداعب الكرة داخل الملعب، في إشارة إلى قطع خطوة جيدة نحو التعافي من إصابته، كما نجح في تنفيذ تحدٍ معين للتسديد عند حافة ملعب التدريبات.

واستغرق نيمار وقتًا طويلًا في التعافي والتأهيل، كما انتظر حتى أبريل الجاري من أجل بدء الجري في الملعب، بعد خمسة أشهر، حيث انتشرت مقاطع للجناح البرازيلي وهو يعاني من عدم القدرة على ثني الركبة بسهولة.

وتواجد نيمار في مدينة أبوظبي، في 11 أبريل الجاري، لدعم زملائه في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، الذى شهد تتويج الهلال باللقب بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة (4-1)، ليشارك نيمار الاحتفال مع اللاعبين على منصة التتويج.

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وتلقى الهلال بشرات، بعودة الثنائي مالكوم فيليب وألكساندر ميتروفيتش، في جزء من التدريبات الجماعية، فيما يستعد الأزرق لمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، مساء الثلاثاء المقبل، في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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