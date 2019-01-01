يحيى الشهري يعود وضربة قاتلة لمدرب النصر بسبب جوليانو

العالمي يستعد لمواجهة الأهلي مساء اليوم في الجولة الخامسة

ماجد جزر

قرر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم ضم يحيى الشهري لاعب الوسط إلى بعثة الفريق التي غادرت أمس إلى جدة عبر الطيران الخاص.

العالمي يستعد لمواجهة الأهلي مساء اليوم في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

الجهاز الطبي بالنصر أبلغ فيتوريا بأن اللاعب جوليانو سيحتاج نحو الشهر حتى يعود للتدريبات الجماعية، ما أصاب البرتغالي بحالة من الإحباط.

وخففت عودة الشهراني من صدمة ابتعاد جوليانو بسبب الإصابة جاهزية يحيى الشهري، حيث منح الجهاز الطبي اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة مع الفريق، بعد غيابه لمدة طويلة، حيث أجرى الشهري عملية جراحية نهاية الموسم الماضي في الكتف.

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من جانبه، واصل النيجيري أحمد موسى وجوده في غرفة العلاج الطبيعي حيث تأكد غيابه كذلك عن لقاء الغد، بعدما تعرض لتدخل عنيف في لقاء النصر بالفتح، قبل 26 يوماً، ومن المرجح أن يبدأ موسى الدخول في التدريبات الجماعية، حيث اقترب اللاعب من تجاوز الإصابة.