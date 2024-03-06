يحلم بمجاورة ميسي .. نجم واعد يشعل الصراع مبكرًا بين ليفربول وباريس سان جيرمان!

جوهرة في معسكر التنانين تسيل لعاب كبار أوروبا

كشفت تقارير صحفية، عن صفقة جديدة ستشعل الصراع بين عمالقة الكرة الأوروبية في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو"، فإن ليفربول وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند مهتمون جميعًا بالتعاقد مع آلان فاريلا لاعب وسط بورتو البرتغالي في صيف 2024.

وأثار اللاعب الأرجنتيني إعجابًا كبيرًا للمتابعين منذ وصوله في صيف عام 2023، قادمًا من بوكا جونيورز، وهو ما دفع عمالقة أوروبا للتسابق من أجل الفوز بخدماته في الصيف المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولعب فاريلا 30 مباراة مع فريق التنانين هذا الموسم، استطاع خلالها أن يسجل هدفين أو ويصنع مثلهما، ويعتبر من المواهب الواعدة في القارة العجوز إذ أن عمره لم يتجاوز (22 عامًا).

وأشار "فوت ميركاتو"، إلى أن اللاعب الأرجنتيني لديه شرط جزائي يبلغ 70 مليون يورو في عقده مع بورتو، ويمكن للثلاثي ليفربول أو باريس سان جيرمان أو دورتموند، فسخ عقده مع ناديه البرتغالي في الصيف المقبل بدفع هذا المبلغ.

وكان لاعب وسط بورتو، قد أكد أن أحد أهدافه الكبرى يتمثل في التدرب والعمل بأقصى جهد من أجل تحقيق حلمه باللعب لمنتخب بلاده الأرجنتيني بجوار الأسطورة ليونيل ميسي.