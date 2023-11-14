يحدث ألف مرة .. نجم برشلونة يكشف كواليس صراع ليفاندوفسكي ويامال!

يؤمن أن الأمر لا يدعو للقلق

كشف إينيجو مارتينيز مدافع نادي برشلونة الإسباني، عن طبيعة العلاقة بين زميليه روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال بعد الخلاف الأخير.

المهاجم البولندي شوهد وهو يقوم بتوبيخ الجناح الشاب خلال مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس، ليخرج مارتينيز للحديث عن الأمر في المؤتمر الصحفي لمنتخب إسبانيا قبل مواجهة قبرص القادمة.

وقال مدافع الفريق الكتالوني للصحفيين:"هذه الخلافات تحدث ألف مرة في كل مباراة، ولكن في بعض الأحيان يتم التركيز على واقعة واحدة فقط ونشرها في كل مكان، ليفاندوفسكي قام بتوضيح الموقف وشرح ما حدث".

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وأضاف:"الفريق متحد للغاية والعلاقة بين لامين وروبرت رائعة، الحديث بينهما كان عن شيء معين، ربما يكون الشخص القادم سيكون أنا، ولكن نحن دائمًا نحاول التفكير بجدية نحرص على عدم وضع أي زميل لنا في صورة سيئة".

وخلال المؤتمر أكد إينيجو مارتينيو على عدم شعور اللاعبين أو تشافي بالرضا عن المستوى العام الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى قيام الجميع بالنقد الذاتي للخروج من هذه الأزمة والضعف التهديفي.