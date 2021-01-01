عدنان جستنية: "يجب على مينيزيس التعامل مع حمدالله بالعين الحمراء"

انتقادات حمدالله مستمرة بسبب تصرفه في مباراة فولاد الإيراني

تحدث الإعلامي السعودي عدنان جستنية، عن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، بسبب ما بدر منه في لقاء فريقه أمام فولاد الإيراني تجاه مدربه.

قام حمدالله بالاعتراض على تغييره في لقاء فولاد، وحاول مناقشة البرازيلي مانو مينيزيس المدير الفني الجديد للعالمي، ولكن وجد ردًا قاسيًا من المدرب في حينها.

وقال جستنية في تصريحات عبر قناة "24 الرياضية" السعودية، إن على الرغم من قيمة عبدالرزاق حمدالله الفنية مع النصر، ولكن اعتراض الجميع بسبب سلوكه المستمر.

وأضاف الإعلامي السعودي: "اختلفنا كثيرًا على اللاعبين الذين قاموا بنفس سلوك حمدالله مثل حسين عبدالغني وغيره، حتى إذا قام الجميع بمحاولة تحسين صورته".

وتابع جستنية خلال تصريحاته التلفزيونية: "تصرف حمدالله يحدث في جميع ملاعب العالم، ولكن يجب على المدرب أن يظهر له العين الحمراء من البداية حتى لا يستمر في الاعتراض".

النصر حقق الفوز على فولاد الإيراني بثلاثية مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا وضعته في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط.