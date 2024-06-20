"يجب حل هذه المشكلة" .. خوسيلو يُثير الغموض حول مستقبله مع ريال مدريد!

الأمر لا يعتمد عليه وحده

كشف المهاجم الإسباني خوسيلو، عن موقفه من التكهنات المحيطة بمستقبله، بعد انتهاء إعارته من إسبانيول إلى ريال مدريد.

صاحب الـ34 سنة انضم للميرينجي الصيف الماضي لتعويض رحيل كريم بنزيما، وظهر بصورة مميزة جعلت الجماهير تطالب باستمراره كخيار بديل بعد قدوم إندريك وكيليان مبابي.

وفي مقابلة مع صحيفة "as" الإسبانية قال خوسيلو عن مستقبله:"الأمور ليست واضحة، الحقيقة أننا نمر بفترة معقدة، لقد قلت بالفعل في إحدى المقابلات منذ بضعة أيام، إن لدي شرطًا جزائيًا حتى 30 يونيو، ويجب على ريال اتخاذ القرار قبل هذا التاريخ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أنا لا أعرف ما سيحدث في الوقت الحالي، هذا لا يعني أن لدي شكوك، لأن الأمر لا يعتمد علي وحدي، بل على العديد من الأشخاص، خاصة بعد قدوم إندريك ومبابي، لذلك أتمنى أن يتم حل المشكلة".

جدير بالذكر أن خوسيلو المتواجد حاليًا مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، نجح في تسجيل 17 هدفًا وقام بصناعة 3 في 49 مباراة بقميص ريال مدريد بكل البطولات الموسم الماضي.