يجب أن يخسر وظيفته .. تين هاج تحت مرمى النيران عقب ثلاثية بورنموث!

هجوم كبير على مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي.

هاجم جاري لينيكر نجم الكرة الإنجليزية المعتزل المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بعد مباراتهم الأخيرة ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تغريدة كتبها على حسابه في موقع "إكس"، واستغرب خلالها من النتيجة ومن حصول تين هاج على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي.

وكتب لينيكر: "هل كان هناك أي شخص فاز بجائزة مدرب الشهر وخسر وظيفته في نفس عطلة نهاية الأسبوع من قبل".

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خسارة مانشستر يونايتد جاءت على أرضه ووسط جماهيره بثلاثية نظيفة بعد أقل من يوم من حصول تين هاج على جائزة مدرب الشهر وهاري ماجواير على جائزة أفضل لاعب.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.