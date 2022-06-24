"يجب أن يشهروا إفلاسهم".. رئيس بايرن السابق يتهكم على برشلونة بسبب ليفاندوفسكي

رئيس بايرن السابق يفتح النار على برشلونة

تهكم رئيس بايرن ميونخ السابق أولي هونيس على رغبة برشلونة في التوقيع مع مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، في حلقة جديدة من أحد أكثر مسلسلات الميركاتو الصيفي دراما.

هونيس أضاف مزيدًا من الصدمات لبرشلونة بعد تصريحات حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي والذي قال مؤخرًا إن "ليفاندوفسكي باقٍ في بايرن بنسبة 100%".

قال هونيس في تصريحات لقناتي "إن تي في" و"آر تي إل": "برشلونة أراد التوقيع مع ليفاندوفسكي في حين أنه كان مديونًا بـ 1.3 مليار يورو، يجب أن يديرها بشكل أفضل وأن يكونوا فنانين، في ألمانيا كان يجب أن يعلنوا إفلاسهم لا أن يقدموا عروضًا بملايين الدولارات للاعبي بايرن!".

وتحدث هونيس عن صفقة ساديو ماني على الفريق، مشيرًا إلى أنها لا ترتبط بأي شكل برحيل ليفاندوفسكي عن صفوف بايرن.

وقال هونيس: "موقفنا واضح، روبرت (ليفاندوفسكي) لديه عقد هنا حتى صيف 2023، حصلنا على توقيع ساديو (ماني) لرفع درجة التنافس في فريقنا".

وأضاف: "نريد تعزيز صراع الحصول على مكان في الفريق، التوقيع مع ماني سيخلط أوراق جميع المهاجمين وسيتسبب في أداء الكل لأفضل ما لديه، ولكننا لم نفكر أبدًا في ترك أي لاعب عندما وقعنا مع ساديو".

وكان التوقيع مع ساديو ماني حتى عام 2025 قد دفع العديد من التقارير للتكهن بأن رحيل روبرت ليفاندوفسكي بات وشيكًا، نظرًا لأن ماني لعب في مركز المهاجم رقم 9 في أوقات عديدة مع ليفربول خلال الموسم المنصرم، لكن يبدو أن تلك الفكرة لا تجول بخاطر مسؤولي بايرن ميونخ، وهذا ما يؤكده هونيس.

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