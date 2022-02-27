"يجب أن تشكر جماهير الاتحاد رئيس النصر حال التتويج بالدوري!"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، أن جماهير نادي الاتحاد يجب عليها أن تشكر رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، حال تحقيق النمور لقب الدوري السعودي لهذا الموسم.

ويسير الاتحاد بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يتصدر الفريق الترتيب برصيد 51 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.

لماذا يجب أن يشكر جمهور الاتحاد رئيس النصر؟

الذايدي أكد خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية، على أن الاتحاد حصل على هدية ثمينة من النصر، وهو المغربي عبد الرزاق حمد الله.

الإعلامي الرياضي قال: "أقول لجمهور الاتحاد إذا حقق فريقكم الدوري، فأول شخص يجب أن تشكروه هو مسلي آل معمر رئيس النصر".

واختتم محمد الذايدي تصريحاته قائلًا: "يجب أن تشكر جماهير الاتحاد رئيس النصر، لأنه تنازل عن هداف الفريق وسلاحه وسيفه المغربي عبد الرزاق حمد الله".

🗣 محمد الذايدي: اذا فاز الاتحاد بالدوري فعلى جماهير الاتحاد ان تشكر مسلي لتفريطه في "حمد الله" .

الحصاد الرياضي ...@malthaidy pic.twitter.com/Osdp9YZ5yq — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 27, 2022

ما هي قصة انتقال حمد الله إلى نادي الاتحاد؟

أعلن نادي النصر خلال شهر نوفمبر 2021، عن فسخ تعاقده مع عبد الرزاق حمد الله لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، في مفاجأة كانت مدوية وقتها.

حمد الله انتقل بعدها إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، ليتألق رفقة العميد.

واستطاع المهاجم المغربي أن يقود فريقه للفوز في ديربي جدة على حساب نظيره الأهلي، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، باللقاء الذي انتهى لصالح العميد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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