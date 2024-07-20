يتوعد كوكوريا؟ هالاند يستعد للموسم المقبل في الغابات النرويجية "بأمر من أبيه!"

هكذا قضى النرويجي فترة ما قبل الموسم التحضيري..

بينما كان معظم زملائه في مانشستر سيتي يبذلون قصارى جهدهم مع منتخباتهم الوطنية في بطولة أوروبا أو كوبا أمريكا، كان المهاجم النرويجي إرلينج هالاند يعد نفسه للموسم المقبل بعيدًا عن مرأى ومسمع الكل في الغابات النرويجية!.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع "إكس" عرض هالاند روتين تدريبه الصيفي، والذي تضمن تقطيع الأخشاب، والمشي لمسافات طويلة في الجبال، والتأمل بجانب الماء.

عاد هالاند إلى مانشستر سيتي من أجل الموسم التحضيري، وأثناء الفحص الطبي الروتيني، اعترف بطريقة فكاهية أن والده، ألف إنجي هالاند، الذي لعب أيضًا لمانشستر سيتي وليدز يونايتد ونوتنجهام فورست، كان وراء هذا النظام التدريبي الصارم.

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وعلق مصور الفيديو قائلاً: "قطع الغابات في الجبال هو أكثر شيء سمعته عن إيرلينج هالاند"، ورد عليه هالاند ضاحكًا: "أكثر شيء نرويجي!"، قبل أن يضيف: "والدي أجبرني، لم يكن لدي خيار".

ويبدو أن هالاند يطمح للاستعداد بشكل كبير لأندية الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وخصوصًا مواجهة تشيلسي وظهيره الإسباني مارك كوكوريا الذي كان قد ألقى أغنية في احتفال منتخب بلاده بتحقيق لقب يورو 2024، بها كلمات تتوعد إرلينج هالاند!.