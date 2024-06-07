"قد يتوج بالدوري ولا يتأهل" .. فيفا يكشف عن فرص ليونيل ميسي في المشاركة بكأس العالم للأندية 2025

كيف يتم اختيار ممثل الولايات المتحدة الأمريكية؟

لا يزال الجميع يتساءل.. "هل بإمكان الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أن يشارك في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية 2025؟!".

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن عن نظام جديد لبطولة كأس العالم للأندية؛ بحيث تقام كل 4 سنوات، وبمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

النسخة الأولى بهذا النظام؛ سوف تنطلق في صيف عام 2025، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سيكون لها فريقًا ممثلًا عنها، باعتبارها صاحبة الأرض.

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وبما أن ميسي، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، في الوقت الحالي؛ فإن الأنظار كلها تتجه إليه، لمعرفة مصيره من المشاركة في هذا الحدث الكبير، من عدمه.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "ذا أتلتيك"، عن مصدر بالاتحاد الدولي لكرة القدم، كيفية "اختيار" ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، في كأس العالم للأندية 2025.

كيفية مشاركة ليونيل ميسي في كأس العالم للأندية 2025

المصدر استبعد خيار ترشيح الولايات المتحدة "فريقًا بعينه"، للمشاركة في المونديال، مثلما تردد في بعض وسائل الإعلام، مؤكدًا على أن ممثل الدولة، سيكون من خلال خيارين فقط؛ هما:

- الخيار الأول: الفريق الذي سيفوز بنهائي تصفيات الدوري الأمريكي "MLS".

- الخيار الثاني: الفائز بدرع المشجعين "بطل التصفيات ضد بطل الكأس".

والدوري الأمريكي "MLS"، يتكون من 29 فريقًا، موزعين على قسمين "شرقي وغربي"؛ بحيث يتأهل أول كل قسم منهما، إلى التصفيات النهائية مباشرة، بينما يخوض أصحاب المراكز من الثاني إلى السابع، ملحق فيما بينهم، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية أيضًا.

والتصفيات النهائية تلعب على شكل نصف نهائي ونهائي لقسمي الشرق والغرب، ثم يتواجه بطل كل قسم في مباراة أخيرة، للتتويج بلقب الدوري الأمريكي "MLS".

وسيكون هذا البطل؛ هو ممثل الولايات المتحدة في كأس العالم للأندية 2025، إذا تم اعتماد الخيار الأول؛ أما إذا اعتمد الخيار الثاني، فسيتم الانتظار لحين التعرف على الفائز بـ"درع المشجعين"، أو ما يشبه السوبر بين بطلي الدوري والكأس.

وبالتالي.. إذا فاز ميسي مثلًا، بلقب الدوري مع إنتر ميامي، وخسر "درع المشجعين"، وتم اعتماد الخيار الثاني؛ فإنه لن يشارك في كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن نادي إنتر ميامي، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، يتصدر جدول ترتيب المنطقة الشرقية للدوري الأمريكي، في الموسم الحالي، برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق سينسيناتي، الذي لعب مباراتين أقل.