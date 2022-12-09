يتواجد في كل مكان .. المدير الشخصي لرونالدو يُغضب نجوم البرتغال!

الأزمات تطارد النجم البرتغالي من جديد

يبدو أن الراحة لن تعرف طريقها إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تواجده حاليًا مع فريقه للمشاركة في كأس العالم 2022.

جلوس اللاعب على دكة البدلاء في الفوز على سويسرا 6/1 في دور الـ16، تسبب في خروج بعض التكهنات حول غضبه ورغبته في مغادرة قطر قبل انتهاء مشاركات الفريق في المونديال.

والآن تؤكد صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن الحضور المكثف لمديره الشخصي ريكي ريجوف أثار حالة من الغضب لدى اللاعبين داخل منتخب البرتغال.

وقالت أن العديد من اللاعبين لا يمكنهم فهم سبب تواجد ريجوف بصفة مستمرة مع الفريق، واشتكوا من مشاركته في المساحة الشخصية المخصصة لهم حتى خلال أيام المباريات.

ويضيف تقرير الصحيفة أن سببًا آخر لإحباط نجوم البرتغال، يتمثل في عدم سماح الجهاز الفني لهم باصطحاب الضيوف معهم إلى معسكر الفريق بالمونديال.

جدير بالذكر أن ريجوف سبق أن عمل من قبل كمدير للتسويق بشركة نايكي للملابس الرياضية، وكان من أهم العوامل المؤثرة على العلاقة الوثيقة التي تجمع رونالدو بالشركة، وشوهد كذلك في العديد من المناسبات الخاصة، بنزوله إلى أرض الملعب لاحتضان رونالدو بعد الفوز ببطولة يورو 2016.