يتضمن رفات 26 ألف مشجع .. خطوة غريبة من برشلونة في بناء "كامب نو" الجديد!

برشلونة اتخذ قرارًا غريبًا في عملية تجديد ملعب "كامب نو"..

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن ملعب "كامب نو"، الذي يمر بعملية تجديد شاملة، سوف يستوعب رفات أكثر من 26 ألف مشجع.

وتم هدم ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة مذ عام 1956، في نهاية موسم 2022-2023، ويخضع الملعب التاريخي للنادي الكتالوني لعملية تجديد كبيرة حاليًا، لإضفاء طابع أكثر حداثة عليه.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي برشلونة، فإن الملعب الجديد سيشمل مساحة لنصب تذكاري لحاملي التذاكر الموسمية الذين وافتهم المنية.

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وتبلغ مساحة النصب التذكاري 180 مترًا مربعًا، مع إمكانية وضع ما يصل إلى 9000 لوحة تذكارية و26 ألف جرة جنائزية.

وتم منح التصاريح وسيتم وضع الجرار خلف الجداريات لبعض أفضل اللحظات في تاريخ برشلونة البالغ 125 عامًا.

ويقول النادي إن المنطقة ستكون "مساحة مفتوحة ودافئة" بها أربعة مكعبات مضاءة تحاكي المناور، وسيتم إعطاء الأولوية لأعضاء برشلونة ويمكنهم شراء الأماكن المتاحة قبل بقية المجموعة.

وتم طرح تلك الأماكن للبيع يوم الثلاثاء 31 أكتوبر وستكون متاحة لعامة الناس في غضون أسبوعين، وتتراوح تكلفة الجرار بين 250 و6000 يورو، بينما تكلف اللوحات التذكارية المشجعين 300 يورو.