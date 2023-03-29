يتحدى كارلو أنشيلوتي؟ أوريليان تشواميني: أعرف ما يمكنني فعله في الملعب

تشواميني يثق في قدرته على العودة إلى أفضل مستوياته..

يصر الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني على ثقته في نفسه رغم أنه يمر بلحظة صعبة في مسيرته، بعد تراجع مستواه مؤخرًا، وابتعاده عن المشاركة كأساسي مع النادي ومنتخب فرنسا.

لاعب الوسط يعاني من موسم متقلب منذ انتقاله إلى ريال مدريد قادمًا من موناكو في الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، وبعد أن فقد مكانه الأساسي في منتخب فرنسا لصالح زميله في ريال مدريد إدواردو كامافينجا، أصبح أداء تشواميني موضع تساؤل.

تشواميني، وفي مقابلة مع موقع "football.fr" الفرنسي، أكد أنه لا يشعر بالقلق من وضعه الحالي قائلًا: "أنا واثق في نفسي، وأعرف ما يمكنني فعله".

وأضاف: "يمكن أن تكون هناك لحظات صعبة في مسيرة أي رياضي، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك معي".

واختتم تشواميني حديثه قائلًا: "أنا أواصل التعلم، هناك الكثير من المنافسة في ريال مدريد، ويجب أن تكون جيدًا جدًا لتلعب أساسيًا".

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لم يكمل أي مباراة منذ نهائي كأس العالم، وبدأ أقل من نصف المباريات منذ ذلك الحين.

ودخل تشواميني في أزمة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بعد حضور مباراة في دوري السلة الأمريكي للمحترفين أقيمت في باريس، بدلًا من مشاهدة فريقه أثناء فترة غيابه بسبب الإصابة.

وعاد تشواميني إلى تدريبات ريال مدريد يوم الأربعاء بعد تواجده في معسكر منتخب فرنسا خلال التوقف الدولي، ويأمل أن يشارك في مواجهة فريقه أمام بلد الوليد يوم الأحد في الدوري الإسباني.