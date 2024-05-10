"يتحدى العالم بلهجة واثقة" .. عاشق كريستيانو رونالدو يزيد من تكهنات انتقال كيليان مبابي إلى السعودية

الهلال حاول التعاقد مع مبابي في صيف 2023..

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"النجم كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني".. هكذا تؤكد كافة التقارير العالمية حاليًا؛ بشأن مستقبل المهاجم الفرنسي الكبير.

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وودع مبابي مساء الجمعة، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وجماهيره، مؤكدًا الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وعلى عكس كل التقارير.. أكد اليوتيوبر الشهير سبيد، المعروف بعشقه الكبير للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، على عدم انتقال المهاجم الفرنسي إلى ريال مدريد.

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سبيد قال في مقطع فيديو بـ"لهجة واثقة": "مبابي لن ينضم إلى ريال مدريد.. أنا لا أسخر ولا أمزح الآن، أنا أتحدث بجدية".

وطالب اليوتيوبر الشهير جميع متابعيه، بحفظ هذا المقطع، ثم العودة إليه لاحقًا؛ عندما يتم الإعلان عن نادي مبابي الجديد، ويتضح أنه ليس الفريق الملكي.

ومنذ أيام قليلة للغاية.. أثار الأسطورة الفرنسية مارسيل ديسايي "الجدل"، بتصريحاته عن كيليان مبابي؛ حيث أشار إلى أن المهاجم الفرنسي، قد لا ينتقل إلى فريق العاصمة الإسبانية، ويقرر الذهاب إلى الملاعب السعودية، لمدة موسم رياضي واحد أو أكثر.

وبعد تصريحات ديسايي، جاء سبيد الذي زار المملكة العربية السعودية مؤخرًا؛ ليزيد من خلال تحديه للعالم أجمع، من التكهنات بشأن مستقبل مبابي، رغم التأكيدات على "اختياره" ريال مدريد.

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