يتجاهل صلاح - هالاند يختار لاعبه الأفريقي الأفضل

ويغازل ليفربول..

تجاهل إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، محمد صلاح، لاعب ليفربول عند اختياره اللاعب الأفريقي الأفضل، وأعرب عن تفضيله لزميله ساديو ماني.

ويُعد هالاند واحدًا من أبرز المواهب في كرة القدم في الفترة الراهنة، حيث قدّم مردودًا مميزًا هذا الموسم بتسجيله 40 هدفًا رفقة دورتموند وسالزبورج قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

يعاني الدولي النرويجي حاله كحال جميع البشر حاليًا من العزل الاجتماعي خوفًا من كورونا، وكأغلب نجوم الكرة، قام هالاند بعمل بث مباشر عبر إنستجرام للحديث مع الجماهير.

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أجاب هالاند على سؤال أحد المتابعين حول من هو اللاعب الأفريقي الأفضل بقوله "هناك العديد من اللاعبين الأفريقيين المميزين حاليًا، لكنني اختار ساديو ماني.".

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ويتشارك ماني مع هالاند أن كليهما لعبا في صفوف سالزبورج، حيث كان النادي النمساوي بمثابة البوابة لهما للأندية الأكبر، فانضم السنغالي لساوثامبتون والآخر إلى دورتموند.

ماني البالغ من العمر 27 عامًا هو أحد أهم لاعبي ليفربول والذي كان من أهم أسباب تصدر الريدز لجدول ترتيب البريميرليج واقترابهم من إعادة لقب الدوري إلى خزائن الأنفيلد للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

يذكر أن ماني سجل حتى الآن 14 هدفًا في البريميرليج مع صناعته لـ9 آخرين خلال 26 مباراة خاضها، كما أحرز هدفين في دوري أبطال أوروبا قبل الخروج على يد أتلتيكو مدريد في دور الـ16.

