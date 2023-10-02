"يبي لها فزعة" .. الفتح يطالب أندية دوري روشن بدعم نجمه في منافسة كريستيانو رونالدو!

الفتح يطالب أندية الدوري السعودي بدعم نجمه في منافسة شرسة مع كريستيانو رونالدو..

SHAHID

طلب نادي الفتح "الفزعة" والدعم من جميع أندية دوري روشن السعودي لمساعدة نجمه المغربي مراد باتنا في الفوز بجائزة لاعب شهر سبتمبر 2023 من المسابقة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتنافس باتنا منفردًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر على جائزة لاعب شهر سبتمبر 2023 من دوري روشن السعودي.

ونشر حساب الفتح عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لشخص عليه شعار النادي يتحدث مع شخص آخر يحمل شعارات بقية أندية دوري روشن، والأول يطالب الثاني بضرورة دعمه.

السبب في طلب "الفزعة" هو التصويت الجماهيري الذي نشرته رابطة دوري روشن لتحديد الفائز بين رونالدو وباتنا في جائزة لاعب شهر سبتمبر.

يذكر أن رونالدو تمكن من تسجيل 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في أربع مباريات خاضها مع النصر خلال شهر سبتمبر 2023، وحقق فيها "العالمي" الفوز.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



أما باتنا، والذي يعد واحدًا من نجوم الفتح في الموسم الحالي، فقد قاد فريقه إلى 3 انتصارات في 4 مباريات خلال شهر سبتمبر 2023، مسجلًا 5 أهداف ومقدمًا ثلاث تمريرات حاسمة هو الآخر.

SHAHID