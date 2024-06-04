"يبعدان عنه بأميال.. لا يمكن مقارنة كيليان مبابي بميسي رونالدو!".

هل هناك من هو أفضل منهما؟

،يرى المدرب الإنجليزي المحضرم هاري ريدناب أن كيليان مبابي يبعد بأميال من حيث المستوى عن كل من الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال ريدناب في تصريحات لـ"بيتفيكتور": "كيليان مبابي موهبة حقيقية، لكن حينما نتوقع من أفضل لاعب في اليورو، سوف أختار أحد لاعبي منتخب إنجلترا".

وأضاف: "مبابي يمكن أن يكون أفضل لاعب في الميدان خلال مباراة بعينها، لكنك قد لا ترى منه المستوى ذاته في المباراة اللاحقة".

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وأردف: "إنه لاعب عظيم لكنني لن أضعه في نفس الخانة مع ميسي ورونالدو، إنه بعيد بأميال عن المستوى الذي وصلا إليه خلال آخر 15 عامًا".

وختم: "أستطيع أن أعرف لماذا يتوقع البعض له أن يكون أفضل لاعب في يطولة اليورو، بالتأكيد يمكنني أن أزاحمه بلاعبين لمنتخب إنجلترا مثل هاري كين وفيل فودين وجود بيلينجهام".