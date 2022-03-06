يعتقد روي كين أسطورة مانشستر يونايتد أن خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي ليست فقط بسبب غياب كريستيانو رونالدو عن المواجهة.

وكان فريق مانشستر سيتي قد استطاع الفوز برباعية لهدف على ضيفه مانشستر يونايتد في مباراة تألق فيها فريق بيب جوارديولا.

ولم يذهب النجم البرتغالي إلى ملعب الاتحاد، حيث صرح المدير الفني رالف رانجنيك أنه واجه بعض المشاكل مع عضلات الفخذ مرة أخرى.

وتحدث كين عبر قناة "سكاي سبورتس" متعجبًا مما حدث في قصة خروج رونالدو من القائمة.

ماذا قال روي كين؟

شكك كين في صحة خبر إصابة رونالدو حيث قال: "كريستيانو لم يحصل على تفسير من رانجنيك وشعر أن الألماني لم يكن يروي القصة كاملة".

وعندما سئل عما إذا كان هناك شيء آخر سبب غياب رونالدو أجاب: "يبدو أن هناك شيء ما".

وأضاف: "أنا فقط لا أحب ذلك عندما يتحدث المدير عن إصابات الفخذ هكذا، لا أفهم ذلك".

وأوضح: "نتحدث عن رونالدو كونه آلة، نادرًا ما يتعرض للإصابة وذلك بين الحين والآخر، والآن يصاب في عضلة الفخذ؟ هذا لا يقنعني".

ماذا عن الغيابات الأخرى؟

لم يكن رونالدو هو الغياب الوحيد الملحوظ عن تشكيلة الجولة بسبب المواجهة مع فريق بيب جوارديولا، فأكد رانجنيك أن لوك شو ورافائيل فاران خرجا من القائمة بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا خلال الأسبوع.

كما أكد المدير المؤقت أيضًا إصابة رونالدو خلال التدريبات يوم الجمعة، حسب ما أوضح له الطاقم الطبي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه فريق توتنهام في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في السبت القادم.

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