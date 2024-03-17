يبدو الأمل ضعيفًا .. ديشان يحسمها "هل انتهى زمن نجولو كانتي مع منتخب فرنسا؟"

كانتي لم يظهر مع الديوك منذ يونيو 2022!

أوضح ديدييه ديشان؛ المدير الفني لمنتخب فرنسا، موقفه من ضم نجولو كانتي؛ لاعب وسط الاتحاد السعودي، بعد استبعاده المتكرر من معسكرات الديوك لأكثر من عام.

آخر مرة ظهر بها كانتي مع الديوك كانت أمام الدانمارك، في يونيو عام 2022، ومنذ ذلك الحين، لم تخطو قدماه معسكرات منتخب بلاده.

الأمر نفسه ينطبق معسكر مارس الجاري، الذي تخوض به فرنسا وديتين أمام ألمانيا وتشيلي، يومي 23 و26، لكن ماذا عن موقفه من أمم أوروبا 2024، التي تنطلق في يونيو المقبل؟

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حول هذا الشأن، قال ديشان، خلال تصريحاته لـ"Téléfoot": "قررت أن ألجأ لخيارات شابة، حققوا تطلعاتي بالنسبة لمستوياتهم، أما بالنسبة لكانتي، فلا استبعد استدعاءه لليورو، لكن خطتي هي أن نبني فريقًا على المدى المتوسط وليس على المدة الطويل، حتى وإن كنت سأستمر في منصبي 12 عامًا".

ورغم أن المدرب لم يخرج بإجابة قاطعة، لكن تبدو إجابته تحمل بعض التلميحات، لرغبته في تقليل معدل الأعمار في الفريق، وأن كانتي - صاحب الـ32 عامًا - لن يعد مرحبًا به إلا في أضيق الحدود.

يذكر أن كتيبة ديشان تنافس في اليورو ضمن مجموعة تضم النمسا، هولندا، المتأهل من الملحق (بولندا أو إستوانيا أو ويلز أو فنلندا).