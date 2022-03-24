يبحث عن راتب كبير؟ .. "على صلاح أن يدرك أنه إفريقي!"

طالب الحاج ضيوف؛ نجم منتخب السنغال الأسبق، جميع الأفارقة بالاتحاد من أجل أن يحصل لاعبو القارة السمراء بأوروبا على حقوقهم، مطالبًا محمد صلاح؛ نجم منتخب مصر، بالبقاء في صفوف ليفربول الإنجليزي.

مصير صلاح مجهول:

نجم الريدز - صاحب الـ29 عامًا – يدخل الفترة الحرة في عقده مع النادي الإنجليزي في يناير 2023، وحتى الآن لم يجدد عقده.

المفاوضات جارية بين مسؤولي الريدز ورامي عباس؛ وكيل صلاح، لكن يبدو أن هناك بعض العراقيل.

بحسب التقارير الواردة من ليفربول فإن صلاح يطالب بزيادة راتبه، ليتساوى مع نجوم أوروبا الكبار، لكن مسؤولو ليفربول لديهم بعض التحفظات.

وأمام هذه العراقيل، يظهر في الصورة أكثر من نادٍ أوروبي يريد الظفر بخدمات نجم الفراعنة، على رأسهم ريال مدريد الإسباني.

ماذا قال ضيوف عن مفاوضات ليفربول مع صلاح؟

ضيوف قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الريمونتادا": "من الطبيعي أن يقبل ليفربول بمطالب صلاح، إذا كنت مكان صلاح، كنت سأبقى بليفربول، هو بإمكانه الحصول على مزيد من المال، هو أفضل لاعب بليفربول هو وساديو ماني، ومعه سيحصد عديد البطولات، هو عمره 30 عامًا، وأطلب منه أن يلعب 4 سنوات أخرى مع الريدز، أما انتقاله لريال مدريد فيعني أنه سيبدأ من جديد.

"على صلاح أن يدرك أنه إفريقي، ولذلك لن يعاملونه كالأوروبيين، ولن يمنحونه أفضل عقد مثلهم، أنا أيضًا حينما كنت في ليفربول كانوا يقولون لي قبل كأس إفريقيا (لا تذهب لمنتخب بلادك)".

وأضاف: "هو إفريقي، لن يتم معاملته كالبقية، جورج وايا هو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي حصل على جائزة الأفضل، كان لا بد أن يفوز بها دروجبا وماني وصلاح، هم يتعاملون بطريقة مختلفة مع الأفارقة، عندما يذهب ميسي لمنتخب بلاده يعود لفريقه بعد فترة طويلة، أما صلاح وماني يعودان سريعًا لفريقهم، كان يجب أن يمنحوا ماني إجازة أسبوع للاحتفال بكأس إفريقيا، لكن لم يحدث، يجب أن نتحد كأفارقة لحصول هؤلاء اللاعبين على حقوقهم".

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