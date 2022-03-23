عرض خرافي وعقبة متوقعة .. يوفنتوس يتحرك لضم صلاح

في مفاجأة غير متوقعة، يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي في التحرك للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في صفقة مالية ضخمة.

عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول ينتهي في صيف 2023، ولا تسير المفاوضات بين الطرفين على أحسن ما يرام في الوقت الحالي لتمديد العقد.

في غضون ذلك، سيخسر يوفنتوس خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا في نهاية الموسم، حيث سيرحل "لا جويا" بالمجان بعد انهيار محادثات التجديد بين النادي واللاعب.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية كشفت أن يوفنتوس قرر الآن لسد الفراغ الذي سيتركه ديبالا عبر التعاقد مع صلاح.

كيف سيتعاقد يوفنتوس مع صلاح؟

الصحيفة الإيطالية كشفت أن يوفنتوس كان مستعدًا لمنح ديبالا راتبًا يتجاوز عشرة ملايين يورو سنويًا بعد احتساب الضرائب.

ومع رحيل ديبالا وخروج البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي، فإن يوفنتوس حرر قدرًا كبيرًا من المال في فاتورة الرواتب.

ويمكن لهذا المال أن تجعل يوفنتوس يتحرك للتعاقد مع صلاح.

ويستعد يوفنتوس لتقديم عرض إلى صلاح يحصل فيه قائد منتخب مصر على 12 مليون يورو لمدة أربع سنوات.

ما هو التحدي الذي سيواجه يوفنتوس؟

ومع ذلك، سيكون على يوفنتوس التعامل مع الحالة المعقدة لنجم ليفربول الأول.

وسيواجه يوفنتوس تحديًا للوصول إلى اتفاق مع ليفربول، حيث لن يترك "الريدز" نجمه الأول يرحل دون قتال.

وسيحاول ليفربول الحصول على أعلى قيمة ممكنة إذا ما قرر بيع صلاح في الموسم المقبل، بالنظر إلى نجومية "الملك المصري" وقدراته التهديفية الكبيرة.

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