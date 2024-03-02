"يا لك من أحمق".. حفلة جديدة من جماهير فالنسيا ضد فينيسيوس!

النجم البرازيلي رد على طريقته الخاصة

احتج فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على ارتكاب بعض الأخطاء ضده من لاعبي فالنسيا، وذلك لحكم مواجهة الفريقين جيل مانزانو اليوم السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وقال الصحفي الإسباني ماريو كورتيجانا، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "خطآن في 8 دقائق ضد فينيسيوس الذي تحدث مع الحكم جيل مانزانو، وميستايا يغني (يا لك من أحمق يا فينيسيوس، يا لك من أحمق!)".

وتقدم فالنسيا بهدفين عن طريق هوجو دورو ورومان ياريمتشوك في الدقيقتين 27 و30، قبل أن يستغل فينيسيوس فرصته في الوقت بدل الضائع، ويسجل هدف تقليص الفارق بالدقيقة 50+5.

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لم يحتفل فينيسيوس بهدفه، واكتفى بالرد على جمهور فالنسيا بإشارة "ضد العنصرية"، في الملعب الذي شهد أحداث عنصرية من الجماهير ضده في مواجهة الموسم الماضي.

وكانت الأجواء مشحونة ومتوترة في محيط ملعب ميستايا قبل مواجهة الفريقين، على خلفية ما حدث الموسم الماضي، حيث تعرض فينيسيوس لاعتداءات عنصرية من الجماهير، ما أدى إلى حملة دعم عالمية للنجم البرازيلي.