"يا بكاية!".. جماهير الشباب تسخر من حجازي والاتحاديون يطالبون برحيله

الاتحاد يخسر أمام الشباب بثلاثية في دوري روشن..

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من قائد الاتحاد المُلهم إلى أحد أبرز المرشحين لمغادرة قلعة العميد في الميركاتو الصيفي المقبل، هكذا أصبح المصري أحمد حجازي، مدافع الاتحاد، الذي لاقى هجومًا كبيرًا بعد مباراة القمة أمام الشباب.

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الاتحاد حُرم من المركز الثالث، بعد الخسارة أمام ضيفه الشباب بنتيجة (1-3)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في قمة الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة 90+6، قامت جماهير الشباب بترديد "يا بكاية.. يا بكاية"، في إشارة إلى حجازي، الذي أبدى اعتراضًا على عدد من قرارات الحكم المكسيكي سيزار راموس خلال المباراة.

ومن ناحية أخرى، شنت جماهير الاتحاد، هجومًا كبيرًا على المدافع حجازي، والذي كان يوصف بـ"القائد المُلهم" في الموسم الماضي، بعدما قاد العميد للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، إلا أنه بعد عودته من إصابة الصليبي، وإثر غياب زميله أحمد شراحيلي، تذبذب مستوى حجازي مع الاتحاد هذا الموسم، فيما وصفت الجماهير آداءه بالكارثي أمام الشباب.

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ووصفت جماهير الاتحاد، المدافع حجازي بأن أزماته تكررت مع الفريق، وأصبح نقطة ضعف في صفوف العميد، فيما سخر آخرون من آداء اللاعب بأنه كان يدافع الشباب، ليصبح المدافع ضمن قائمة المطلوبين للرحيل عن الاتحاد في الميركاتو الصيفي.

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