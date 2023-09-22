يايسله: "دعونا النصر للتسجيل في شباكنا" .. ورد قوي من رئيس الأهلي

تصريحات يايسله وخالد العيسى بعد كلاسيكو النصر والأهلي

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أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، عن شعوره بخيبة الأمل؛ بعد خسارة فريقه أمام النصر، مساء يوم الجمعة، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الأهلي خسر (3-4) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأشار يايسله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، والذي نقله الإعلامي عبد الله أحمد، إلى أن الراقي ارتكب أخطاءً ساذجة، وكأنه يدعو قلعة العالمي لـ"التسجيل في مرماهم".

وطالب المدير الفني الألماني، جماهير الأهلي بـ"الهدوء"؛ خاصة أنه استلم تدريب الفريق، في آخر أيام فترة المعسكر الإعدادي، قبل بداية الموسم.

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وعن الأداء السيء لبعض نجوم الأهلي.. قال المدرب: "المؤتمر الصحفي، ليس المكان المناسب، لكي انتقد فيه اللاعبين".

وفي النهاية.. رفض ماتياس يايسله، الحديث عن حكم الكلاسيكو، مؤكدًا على أنه سيتركه لضميره؛ وذلك في إشارة إلى وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة.

ومن ناحيته.. اختلف خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي، مع تصريحات يايسله؛ قائلًا: "خسرنا أمام النصر بسبب الأخطاء التحكيمية، وليس بسبب أخطاءنا الفردية"؛ وفقًا للإعلامي عبد الله أحمد.

واعتبر العيسى، أن الأهلي يملك فريقًا ممتازًا، حيث قدم أداءًا جيدًا أمام النصر، مشددًا على أنهم يسعون لإسعاد الجماهير، في المستقبل القريب.

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