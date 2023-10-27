يايسله يكشف سر الهزيمة أمام الهلال .. ويؤكد: نجم الأهلي شارك في الكلاسيكو "مصابًا"

تصريحات ماتياس يايسله بعد كلاسيكو الهلال والأهلي

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كشف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سر "هزيمة" فريقه، أمام الهلال، مساء اليوم الجمعة، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الأهلي خسر (1-3) أمام الهلال، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأكد يايسله في المؤتمر الصحفي بعد الكلاسيكو، على أن هدف الهلال "السريع"، باغت الفريق الأهلاوي، وأثر على تركيز اللاعبين، طوال الشوط الأول.

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وأشار المدير الفني الألماني، إلى أن الراقي، نزل الشوط الثاني من الكلاسيكو بـ"شجاعة أكبر"، وكان قريبًا للغاية من تسجيل التعادل؛ لولا هدف المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، بالخطأ في مرمى الفريق.

وعن تغيير الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، رغم أدائه الرائع في الشوط الثاني، كشف ماتياس يايسله، عن أن اللاعب لم يكن جاهزًا، وشارك أمام الهلال؛ وهو يشعر ببعض الآلام.

وأضاف: "ماكسيمين لم يدخل تدريبات الأهلي، سوى يوم أمس فقط؛ لذلك.. فضلت عدم خوضه دقائق الكلاسيكو كاملة".

وفي النهاية.. طالب يايسله، نجوم النادي الأهلي، بالعودة إلى مدينة جدة، وهم يتمتعون بروح عالية؛ بعد أن قدم الفريق، مستوى رائع أمام الهلال "القوي"؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن الأهلي تجمد بهذه الخسارة، عند النقطة 22 في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الهلال "المتصدر".

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