"وجهة نظرك احتفظ بها لنفسك" .. ياسين بونو يعرض محمد الدعيع لموقف محرج!

جدال حاد وقوي دخل به الدعيع وخرج منه خاسرًا!

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تعرض محمد الدعيع؛ الناقد الرياضي في برنامج "دورينا غير"، في حلقة أمس الإثنين، لموقف محرج بسبب المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال.

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بالأمس، قاد المغربي الزعيم للفوز أمام الاتفاق بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

لكن يرى المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني أن النواخذة حرموا من ضربة جزاء، كان من المفترض احتسابها ضد بونو، في ظل تدخله بالقدم على موسى ديمبلي في إحدى الفرص الخطيرة للإتي.

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لكن خالفه الدعيع الرأي، مؤكدًا أن اتجاه الحارس للكرة وإمساكه بها حتى وإن ارتكب خطأ بقدمه، يعفيه من احتساب أي جزائية ضده.

القحطاني حاول إقناع الدعيع بأن ما يتحدث به لا يمت لقانون التحكيم بصلة، لكن الأخير أصر على رأيه، لينفعل عليه الأول قائلًا: "وجهة نظرك احتفظ بها لنفسك، لا تصدرها للمشاهد، أنت أصبحت تذهب للجدل وتستأنس به وهذا موضوع آخر، نقاشاتك غير صحيحة، لا تحاول الإظهار بمظهر المنتصر، أنت تشرح شيئًا خاطئ للمشاهد، أنت تريد الانتصار من أجل المتابعين والمشاهدين، لن أقبل نقاشك بعد هذا طالما أنك تذهب وراء الجدل".

وأضاف: "أنت لا تفهم في القانون، وكلامك غير منطقي، وأنا آسف أنني فتحت نقاشًا معك، أنت تريد الظهور بمظهر المدافع عن جهة بعينها، مع احترامي لخبرتك، لكنك لست حكمًا، وتوقف عن تصدير معلومات خاطئة، ومن الآن أعتذر عن الدخول معك في أي نقاش طالما ستأخذه لهذا الاتجاه".

واضطر الدعيع للاعتذار للمستشار التحكيمي في نهاية الحلقة، مؤكدًا أنه مجرد نقاش، وأن "الاختلاف لا يفسد للود قضية".

SHAHID