رغم رسالة الطمأنينة من طبيب المغرب .. جورج جيسوس يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن ياسين بونو

حارس المرمى تعرض لإصابة مع منتخب بلاده المغرب

أرسل كريستوف بودو طبيب المنتخب المغربي رسالة طمأنينة إلى الهلاليين بشأن إصابة ياسين بونو، حارس مرمى المغرب والهلال، التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب بلاده مع إفريقيا الوسطى في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 مساء أمس.

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بونو غادر المباراة مع منتخب بلاده عند الدقيقة الـ33 من الشوط الأول، وقد أفادت بعض المصادر أمس بتعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، واليوم تحدث طبيب "أسود الأطلس" مقللًا من خطورة الإصابة ومشيرًا إلى أن عودة اللاعب ستكون قريبة.

إذ قال طبقًا لصحيفة اليوم السعودية "إصابة ياسين بونو بسيطة ولا تستدعي القلق، الأمور مستقرة بشأن إصابته وسيتواجد بصورة طبيعية خلال الفترة القادمة".

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موقع "ون ون" القطري أوضح أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب صباح اليوم الأحد أظهرت تجدد إصابة في العضلة الخلفية كان يُعاني منها اللاعب سابقًا، حيث تعرض لتمزق عنيف مما سبب له آلامًا منعته من إكمال المباراة أمام إفريقيا الوسطى، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي للمنتخب وضع "بروتوكولًا" علاجيًا للاعب لمدة أسبوع حتى لا تتفاقم الإصابة.

ورغم تلك الرسائل المطمئنة من المغرب إلا أن جورج جيسوس المدير الفني للهلال اتخذ قراره الخاص حسب صحيفة اليوم، إذ قرر إبعاد بونو عن مواجهة الفيحاء في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي للحفاظ على حظوظه في خوض مواجهة العين المرتقبة في دوري أبطال آسيا النخبة يوم 21 أكتوبر الجاري.