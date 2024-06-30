"ياسر المسحل يرحل قريبًا وبديله مُخالف للائحة" .. جدل إعلامي حول مصير رئيس الاتحاد السعودي!

مفاجأة من العيار الثقيل..

فجّر الإعلامي محمد الشهراني، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد الكشف عن اقتراب ياسر المسحل، من الرحيل عن منصبه كرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة.

وأوضح الشهراني عبر بودكاست (ركلة حرة)، في منصة (إكس)، أن ياسر المسحل يقترب من ترك منصبه في رئاسة اتحاد الكرة؛ وسيكون مسؤولًا عن ملف بطولة كأس آسيا 2027، الذي فازت المملكة بحق استضافته، للمرة الأولى في تاريخها، مضيفًا أن عبد الله حماد، رئيس أكاديمية مهد، سيحل محل المسحل في رئاسة الاتحاد السعودي.

من جانبه، ذكر الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، أنه في حالة تعيين ياسر المسحل في جهة خارج الاتحاد، فلا يجوز تعيين بديلٍ عنه من خارج مجلس إدارة الاتحاد، أو من خارج الأعضاء وهم الأندية المحترفة والدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

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وأضاف "في هذه الحالة، تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد، إما أن تختار النائب ليكون رئيسًا أو فتح باب الترشيح"، مستعينًا بلائحة النظام الأساسي للاتحاد لكرة القدم، ولائحة الانتخابات في الاتحاد.

وتولى ياسر المسحل، رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتزكية، خلال عام 2019، وانتُخب عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي (فيفا)، في الدورة بين عامي 2023 و2027.

ويأتي خبر رحيل المسحل، في ظل انتظار المملكة ليوم 11 ديسمبر المُقبل، والذي سيشهد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الدولة المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2034، وسط ترقب من جماهير المملكة، وفق إعلان (فيفا)، عن تلقي ملفٍ وحيد للترشح لاستضافة المونديال، وهو الملف السعودي، وسط دعم من أكثر من 90 اتحادًا حول العالم.