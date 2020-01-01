ياسر المسحل : لا توجد نية لتخفيض عدد الأجانب بالدوري السعودي

أكد المسحل على صعوبة اتخاذ قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب

حسم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل الدائر حول إمكانية تخفيض عدد اللاعبين الأجانب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي تصريحات تلفزيونية أكد المسحل على صعوبة اتخاذ قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الفرق خلال الموسم الجديد.

لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تنص على قيد 7 لاعبين أجانب في كل فريق، بجانب قيد لاعب من مواليد المملكة.

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المسحل أضاف في تصريحات تلفزيونية : اقترحنا على الاتحاد الآسيوي زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا، والموضوع في طور النقاش، ومن الصعب تفعيله بالنسخة الحالية.

وواصل المسحل تصريحاته : بنسبة 99% لن يتم تغيير عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

وعلق رئيس الاتحاد السعودي على الاتهامات الموجهة للجنة الانضباط والأخلاق مدافعًا عنها في كل القرارات التي تتخذها.

وقال المسحل : "كل لجان الانضباط في العالم لا تظهر إعلاميًا ولا تبرر قراراتها، ورئيس لجنة الانضباط خبير ومتمرس في الشؤون القانونية، وبعض الحكام الأجانب لا يكتب التقرير النهائي للمباريات".