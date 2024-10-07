"استقالة ياسر المسحل المرتقبة وتهديد روبرتو مانشيني" .. أسرار مفاجئة قبل قمة السعودية واليابان

جدل كبير داخل البيت السعودي..

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لمواجهتين حاسمتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

السعودية تستضيف اليابان، يوم 10 أكتوبر الجاري، ثم البحرين في الخامس عشر من نفس الشهر، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية، على التوالي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي فارس الفزي، عن تجهيز الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملفًا لـ"إقالة" الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني.

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الفزي أعلن عبر برنامج "دورينا غير"، مساء اليوم الإثنين، أن هذا الملف سيفتح وسيتم مناقشته بقوة؛ حال فشل منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام اليابان والبحرين.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن مانشيني إذا حقق الفوز على اليابان والبحرين؛ سيقوم اتحاد الكرة المحلي بدعمه حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وعلى جانب آخر.. نفى الناقد الرياضي طلال آل الشيخ عبر برنامج "رياضة سكوب"، قدرة ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، على إقالة روبرتو مانشيني من منصبه.

آل الشيخ قال: "المسحل لا يملك صلاحيات إقالة المدير الفني الإيطالي"، مشددًا على أن الأمر ليس له علاقة بالأمور المالية، وإنما لأن أشخاصًا آخرين هم من يتحكمون في القرار؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفجّر آل الشيخ مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أنه يملك معلومات عن استقالة المسحل من رئاسة اتحاد الكرة السعودي، خلال الفترة القادمة، وتعيين عبدالله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد الرياضية"، بدلًا منه.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، يحتل "وصافة" المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن منتخب اليابان "المتصدر".