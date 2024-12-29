"لا تحاولوا استفزازي" .. ياسر القحطاني يهدئ عماد الحوسني بعد الحملة السعودية ويتوعده بـ"عبدالله الحمدان"

محاولة شحن الأجواء قبل مواجهة المنتخب السعودي ونظيره العماني .. هل تفلح؟!

في محاولة لاستغلال الموقف لصالح المنتخب السعودي، حاول البعض توريط عماد الحوسني؛ نجم المنتخب العماني الأسبق، على طريقة يونس محمود؛ نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وهو ما رفضه تمامًا.

من المقرر أن يلتقي الأخضر السعودي أمام نظيره العماني في 31 من ديسمبر الجاري، على استاد جابر المبارك، حيث نصف نهائي كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26".

قبل تلك المباراة، قام الجمهور السعودي بحملة على الحوسني، إذ استغلوا الذكاء الاصطناعي لتوريطه في تصريح ساخر من الأخضر، لعله يأتي بنتيجة عكسية مع اليمن كما حدث مع العراق التي أطاحت بها السعودية من دور المجموعات بهزيمتها بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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فيديو "المفبرك" للحوسني ظهر يسخر خلاله من قدوم الأخضر للتتويج بلقب خليجي 26، إذ ضحك باستهزاء عندما سأله المراسل عن السعودية، على غرار ما فعله يونس محمود.

على إثر كل ذلك، حرص النجم العماني الأسبق على تبرئة نفسه من تلك التصريحات كي لا تُستغل في شحن الأجواء، فكتب عبر منصة "إكس": "لا تحاولوا تستفزوني أو تطلبوا مني تصريح ضد لاعبي المنتخب السعودي ، لأن المنافسة بين عُمان والسعودية دائماً تكون مليئة بالإحترام المتبادل ، كل فريق له مكانة كبيرة ، وعُمان والسعودية عينين في رأس ، وكوني كـ لاعب عُماني أتمنى التوفيق لمنتخب بلدي ، في النهاية الرياضة تجمعنا أكثر مما تفرقنا".

تعليق الحوسني قوبل بحرص من ياسر القحطاني؛ نجم المنتخب السعودي الأسبق، على توضيح الصورة له، مؤكدًا أن جماهير الأخضر تداعبه فقط في ظل العلاقة بين الجانبين، خاصةً وأن العماني لعب لأندية الرياض والأهلي والنصر في السعودي خلال مسيرته بالملاعب، لكن كذلك حرص "مناكفته" بشأن نتيجة اللقاء الحاسم المنتظر.

القحطاني كتب: "جمهورنا يا عمدة يحبك وقاعدين يمزحون معك ترى، وإلا هيّن يعرفونك زين في قمة الرقي والاحترام ويدرون إنك تبادلهم الشعور، وهذا اللي تربينا عليه كسعوديين وكخليجيين، بس الميدان يا حميدان أو يالحمدان".

استخدام ياسر للحمدان بدل الكلمة الشائعة "حميدان" يأتي كون عبدالله الحمدان؛ مهاجم الأخضر، سجل ثلاثة أهداف خلال مباريات دور المجموعات بواقع هدف أمام اليمن (3-2) واثنين أمام العراق (3-1) في الوقت القاتل (90، 81 و86 على الترتيب).