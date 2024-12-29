بعد نشر فيديو ساخر له على طريقة يونس محمود .. عماد الحوسني يوجه رسالة إلى المنتخب السعودي وجماهيره قبل مواجهة عمان

هل وقع العماني في نفس خطأ يونس محمود؟

خرج عمان الحوسني؛ نجم الكرة العمانية الأسبق، لتوجيه رسالة لجماهير المنتخب السعودي قبل نصف نهائي كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26"، على خلفية فيديو ساخر منتشر له بقوة خلال الساعات الماضية.

الأخضر السعودي كان قد تأهل أمس السبت، لنصف نهائي البطولة الخليجية بعد الفوز أمام العراق بثلاثية مقابل هدف وحيد، وكذلك فعلت عمان أول أمس الجمعة، بالفوز أمام قطر (2-1)، ضمن ختام مباريات دور المجموعات.

ومن المقرر أن تلتقي السعودية "وصيف المجموعة الثانية" بعمان "متصدر المجموعة الأولى"، في نصف النهائي المقرر له 31 من ديسمبر الجاري.

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لكن قبل تلك المباراة، انتشر بشكل واسع فيديو للحوسني يسخر خلاله من قدوم الأخضر للتتويج بلقب خليجي 26، إذ ضحك باستهزاء عندما سأله المراسل عن السعودية، على غرار ما فعله يونس محمود؛ نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

لكن الفارق أن ضحكة يونس محمود الساخرة قد صدرت منه بالفعل، لكن فيديو العماني ما هو إلا "مفبرك" عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وهذا ما أوضحه الحوسني خلال تصريحاته لإذاعة "الوصال" إذ قال: "أولًا مبروك لمنتخبنا الوطني وصوله للدور الثاني من بطولة كأس الخليج، ثانيًا أبارك كذلك للمنتخب السعودي فوزه على العراق وتأهله، رأيت ردود الفعل صراحةً وأغلب الجماهير السعودية تنشر لي فيديوهات وتنتظر مني تصريحًا مستفزًا مثل تصريح يونس محمود، حتى أنهم قاموا بتصميم فيديوهات لي عن طريق الذكاء الاصطناعي، لكن دائمًا مثل تلك المناوشات هي حلاوة البطولة الخليجية".

وأضاف: "من الصعب أن استفز لاعب أو منتخب، لا تنس العشرة عندما كنت في السعودية، بيننا عشرة كبيرة، لذا المحبة موجودة، أساسًا موجودة بين الدولتين عمان والسعودية، لذا أتمنى التوفيق للمنتخبين في تلك المباراة، وإن كان من الطبيعي كلاعب عماني سابق أن أتمنى أن يحقق منتخبنا نتيجة إيجابية ويفوز بالمباراة، إن شاء الله نستمتع بمباراة مثيرة وممتعة، ننتظرها بفارغ الصبر".

يذكر أن الحوسني سبق أن لعب في الدوري السعودي خلال مسيرته الكورية، فمثل الرياض (موسم 2004-2005)، وكذلك الأهلي (من 2010 وحتى 2013، وأخيرًا النصر (موسم 2013-2014).