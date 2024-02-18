ياسر القحطاني ضحيته الجديدة؟ .. انتصار جديد "خارج الملعب" لروبرتو مانشيني في السعودية!

المدرب الإيطالي يُواصل حصد الانتصارات لكن خارج الملعب!

فيما ينتظر السعوديون انتصارات روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الوطني داخل الملعب، يُحقق المدرب الإيطالي انتصارات مدوية وملفتة خارجه!

مانشيني ربح قضيته ضد السداسي الذي اتهمه بالتمرد ورفض اللعب للمنتخب السعودي قبل وخلال كأس آسيا 2023، إذ تعرض اللاعبون جميعًا للعقاب بدرجات متفاوتة، فقد أوقف وغُرم نواف العقيدي ومحمد مران وعلي هزازي وخالد الغنام، فيما عوقب بالغرامة المالية فقط سلطان الغنام وسلمان الفرج.

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الانتصار الجديد للمدرب المخضرم كان على أحد لاعبي المنتخب السعودي السابقين، إذ أفاد حساب "أخبار السعودية" عبر منصة إكس أن هذا اللاعب السابق عوقب بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي بسبب توجيهه عبارات مسيئة إلى مدرب المنتخب السعودي عبر إحدى القنوات الفضائية.

ولم تُكشف رسميًا هوية هذا اللاعب السابق لكن بالعودة للأحداث المصاحبة لأزمة التمرد نجد أن الأيادي تُشير جميعًا إلى ياسر القحطاني لاعب الهلال السابق الذي وصف مانشيني بالجبان وغير المحترم ولديه عقدة نفسية وقد تخلى عن لاعبيه وقت وجوب الوقوف بجانبهم، فهل دفع "الكاسر" ثمن تلك التصريحات وكان الضحية الجديدة لصاحب الـ59 عامًا في السعودية؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف الإجابة.

المنتخب السعودي كان قد خرج من دور الـ16 في كأس آسيا بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية بركلات الجزاء الترجيحية.

المدرب كان بطل لقطة جدلية أخرى خلال المباراة الأخيرة في كأس آسيا، إذ غادر الملعب قبل تنفيذ الركلة الأخيرة للمنتخب الكوري الجنوبي وبعدما أهدر عبد الرحمن غريب ركلته ليُحبط آمال الأخضر في الفوز، وقد اعتذر المدرب وبرر تصرفه بظنه أن اللقاء انتهى.