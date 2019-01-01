ياجور: نبحث عن الفوز أمام الترجي في السوبر

محسن ياجور مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي يؤكد على أن الفريق يجتمع حول هدف واحد في الوقت الحالي وهو تحقيق لقب السوبر الإفريقي أمام الترجي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب محسن ياجور نجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي على رغبته في تحقيق لقب بطولة السوبر الأفريقي مع فريقه أمام الترجي التونسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي المغربي وأكد خلالها على صعوبة المباراة وقدرات الترجي الكبيرة.

وقال ياجور: "لدينا هدف واحد فقط في الوقت الحالي، وهو أن نحقق الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي من أجل الحصول على دفعة كبيرة فيما تبقى من الموسم".

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وأضاف: "كنا نتخوف من الإصابات التي كنا نعاني منها في الفترة الماضية، لكننا استعدنا عددًا كبيرًا منهم في الفترة الأخيرة، وهذا هو الأمر الأهم".

واختتم تصريحاته: "سنواجه فريق صعب للغاية، لكننا سنلعب بتشكيلة مكتملة الصفوف، وسنتحسن خلال الاستعدادات الخاصة بنا في الدوحة".

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جدير بالذكر أن الرجاء سيخوض المباراة بصفته بطل كأس الاتحاد الأفريقي - الكونفدرالية - في المقابل سيلعب الترجي اللقاء بصفته بطل دوري