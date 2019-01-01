خليل شمام: الترجي جاهز للتتويج بكأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء

الترجي التونسي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي في السوبر الإفريقي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث خليل شمام نجم الترجي التونسي، على مواجهة السوبر الإفريقي مع الرجاء المغربي، التي ستقام في الدوحة بقطر خلال الفترة المقبلة.

ويلعب الترجي المباراة بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، بينما جاء الرجاء بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية بقيادة المدرب الإسباني جاريدو.

وأكد شمام أن الترجي جاهزًا للتتويج بكأس السوبر الإفريقي في الدوحة على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، من أجل الجماهير التونسية.

وأضاف شمام خلال تصريحات نشرها موقع "الصريح" التونسي، أنهم سيعملون على التتويج بالبطولة من أجل إسعاد الجماهير في عام مئوية النادي.

وكان الترجي التونسي قد توج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، بعد ريمونتادا قوية عقب الهزيمة في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، للفوز بثلاثية نظيفة في العودة.

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وستقام مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي، يوم 29 مارس الجاري، في إمارة الدوحة بقطر.