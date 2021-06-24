خيبة أمل كبيرة..

بدأت إدارة برشلونة في الاستعداد لبقاء فيليبي كوتينيو لمدة عام آخر في جنبات ملعب كامب نو، في ظل عدم وجود أي مهتم بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي.

ما زاد من صعوبة خروج كوتينيو هذا الصيف كانت الإصابة التي تعرض لها في نوفمبر الماضي، وأبعدته عن الملاعب حتى الآن، مع شكوك حول حالته البدنية لدى العودة.

وعلى الرغم من أن الصحف الإسبانية والإنجليزية ربطوا كوتينيو بالعديد من الأندية في الأسابيع الماضية، لكن الحقيقة تبقى أنه لا يوجد خاطب لود برشلونة بشأنه حتى اللحظة.

هذا ما ذكرته صحيفة "آس" والتي أكدت في تقرير لها على أن برشلونة لم يتلق أي رسالة من أي نادٍ مهتم بكوتينيو، سواءً للتعاقد معه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

سوق الانتقالات لا يزال ممتدًا حتى مطلع سبتمبر، بيد أن الأمور غير مبشرة، ويبدو أن مساعي برشلونة للتخلص من راتب كوتينيو الضخم لن تكلل بالنجاح على الأرجح.

بديل إيركسن يجذب انتباه برشلونة وميلان

وجهة كوتينيو إن رحل عن برشلونة ستكون الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث رُبط اسمه بليستر سيتي وآرسنال وإيفرتون، مع حديث آخر عن عودة محتملة لليفربول.

لكن في النهاية، لا تعدو هذه الارتباطات سوى كونها شائعات بدون تحركات ملموسة على أرض الواقع، وبالتالي فقد دب اليأس في نفوس إدارة لابورتا، وستتصالح مع حقيقة استمرار اللاعب لموسم جديد.

الجدير بالذكر أن كوتينيو أقنع إلى حد كبير في مطلع الموسم الماضي مع المدرب رونالد كومان، ثم تراجع مستواه تدريجيًا إلى أن داهمته الإصابة وقضت على موسمه.