ويليان يفصح عن رغبته حول مستقبله مع تشيلسي

البرازيلي عقده ينتهي مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي

حدد البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنجليزي موقفه من الرحيل عن صفوف البلوز بنهاية عقده هذا الموسم.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد ويليان مع تشيلسي، بنهاية الموسم الجاري، وبدأ الطرفان المفاوضات لتمديد العقد.

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وقال صاحب الـ 31 عاماً، عند سؤاله عن إمكانيه عودته إلى فريقه الذي بدأ منه مسيرته: "عند الحديث عن كورينثيانز، تنتابني عاطفة كبيرة، ولكني لا أفكر في العودة إلى البرازيل".

وتابع: "أعتقد أنني مازالت قادراً على النجاح في أوروبا، أنا سعيد للغاية هنا مع تشيلسي أخطط للبقاء بالرغم من أن عقدي ينتهي هذا الموسم".

وواصل: "أريد البقاء لأنني أحب اللعب لتشيلسي، كل شيء مثالي بالنسبة لي ولعائلتي نحن هنا منذ ست سنوات".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "هناك الكثير أريد أن أفعله الفوز بدوري أبطال أوروبا وبكل البطولات الممكنة، أريد لعب الكثير من المباريات وتسجيل الكثير من الأهداف، سأعمل بجهد لتحقيق هذا".

جدير بالذكر أن ويليان لعب مع البلوز هذا الموسم تسع مباريات في الدوري الإنجليزي سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، بينما سجل هدفاً وحيداً في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا.