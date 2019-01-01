الدوري الإنجليزي الممتاز

ويليان يطلب عقدًا جديدًا من تشيلسي

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ويليان ينوي الاستمرار مع تشيلسي لسنوات قادمة

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن النجم البرازيلي ويليان يرغب في تجديد عقده مع تشيلسي والاستمرار مع النادي لسنوات إضافية.

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وكانت مصادر أخرى قد رجحت رحيله عن صفوف النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي أو القادم بحد أقصى نظرًا لرغبته في خوض تجربة جديدة.

ولكن على ما يبدو فإن تعاقد تشيلسي مع فرانك لامبارد كمدير فني للفريق غير من قرار اللاعب الذي بات يرغب في الاستمرار مع البلوز.

وحسب ميرور وذا صن والجارديان فإن ويليان قد طلب من إدارة تشيلسي إرسال العقد الجديد من أجل التجديد مع الفريق قبل موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد ويليان في 2021، ويطمح في التجديد قبل أن يقترب العقد من نهايته وتأتي فرصته للرحيل مقابل مبلغ بسيط مما سيضر بتشيلسي وبمستقبله في حال كان الرحيل هو القرار.

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يذكر أن ويليان كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الماضي أمام اهتمام برشلونة ومانشستر يونايتد بخدماته، فضلًا عن بعض العروض الصينية كذلك.

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