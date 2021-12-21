ويليان: عشت أصعب لحظات مسيرتي في آرسنال، وأردت الرحيل بعد ثلاثة أشهر!

اعترف البرازيلي ويليان بأنه أراد الرحيل عن صفوف نادي آرسنال الإنجليزي بعد ثلاثة أشهر فقط، لأنه "لم يكن سعيدًا" في ملعب الإمارات.

ويليان انتقل إلى آرسنال في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي في صيف 2020، بعقد مدته ثلاث سنوات.

إلا أن البرازيلي طلب فسخ عقده في أغسطس الماضي، قبل العودة إلى نادي كورينثيانز البرازيلي، بعد أن كافح للوصول إلى أفضل مستوى له خلال موسم وحيد قضاه في آرسنال.

ماذا قال ويليان؟

ويليان كسر الصمت أخيرًا حول رحيله عن آرسنال، وذلك في حديث مع قناة ريو فرديناند على موقع يوتيوب.

وقال ويليان: "لم أكن سعيدًا، ولهذا السبب لم أتمكن من اللعب جيدًا، لا أريد الخوض في التفاصيل، لكنني لم أكن سعيدًا".

وأضاف: "عندما وصلت إلى آرسنال في البداية كنت سعيدًا ومتحمسًا، أردت أن أقوم بكل الأمور على نحو جيد، أنا في نادٍ جديد وزملاء جدد ومشاريع جديدة".

وتابع: "لكن بعد ثلاثة أشهر أخبرت وكيل أعمالي أنني أريد الرحيل".

وأكمل: "لا أريد أن أتحدث بشكل سيئ عن النادي، لأنه نادٍ كبير وله تاريخ كبير في كرة القدم، ولعب فيه لاعبون كبار من قبل، إنه نادٍ كبير لكن الأمور لم تنجح، كان بالطبع أصعب وقت في مسيرتي".

وتخلى ويليان على راتبه لمدة عامين عندما وافق آرسنال على إنهاء عقده، لكنه كان راغبًا في تقديم تلك التضحية من أجل إعادة اكتشاف شغفه.

وقال البرازيلي: "نعم، لقد تخليت عن أموال طائلة، المال ليس أهم شيء في الحياة، يجب أن تكون سعيدًا، وأن تستمتع وتستيقظ ولديك الرغبة في الذهاب إلى التدريب".

وأضاف البرازيلي: "لم يكن لدي ذلك في آرسنال، لذلك قلت لنفسي أنني لا أستطيع البقاء، لم أكن سعيدًا، ويجب أن أغادر وأجد طريقة للخروج من النادي".

وتابع: "ليس من العدل البقاء في مكان لا تريد الاستمرار فيه لمجرد المال".

ماذا قدم ويليان مع آرسنال؟

اكتسب ويليان سمعته كواحد من أفضل لاعب الوسط في الدوري الإنجليزي خلال فترته في نادي تشيلسي التي استمرت سبع سنوات، حقق خلالها لقبين في "البريميرليج".

لكن اللاعب البرازيلي لم يكن أبدًا قادرًا على إظهار نفس المستوى في آرسنال، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط في 37 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2020-21.

ولم يخجل أنصار آرسنال من إبداء رأيهم والتأكيد على أن ويليان فشل في تلبية التوقعات.

ويؤكد البرازيلي أن رأي جماهير آرسنال ساعده في النهاية على اتخاذ القرار بالرحيل عن النادي والمضي قدمًا في مسيرته.

وقال: "تلقيت الكثير من الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي من جماهير آرسنال، وكذلك لأنني كنت قادمًا من تشيلسي".

واختتم ويليان تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنني لو جئت من فريق آخر لكان ذلك أفضل بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لأنني أتيت من تشيلسي ولم أقدم المستوى المطلوب، وهذا ساعدني على اتخاذ القرار".

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