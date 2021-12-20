خاص | "برشلونة كان ميتًا وحولناه إلى مريض في العناية"

لايزال نادي برشلونة يمر بقترة سيئة على المستوى الاقتصادي على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة لابورتا منذ مجيئه في مارس الماضي.

النادي الكتالوني تخلى في الصيف عن أنطوان جريزمان وقبله ليونيل ميسي وعدد من المواهب الشابة مقابل صفقات مجانية وإعارات.

ملخص سوق انتقالات برشلونة في الصيف الماضي كان محاولة تصحيح مسار الفريق الاقتصادي وتقليل سقف الرواتب وحل كوراث جوسيب ماريا بارتوميو حتى لو كان ذلك على حساب المشروع الرياضي.

وبعد مرور 9 شهور على إدارة لابورتا، جول بنسخته الإسبانية أجرى حديث مع إلينا فورت، نائبة رئيس برشلونة، لتحدث عن تلك الأشهر التسعة في المنصب.

ما هو التوازن الذي يحققه مجلس الإدارة في الأشهر التسعة الأولى؟

قالت فورت، نائبة رئيس برشلونة: "هذه الأشهر التسعة تبدو وكأنها تسع سنوات، من حيث الشدة. لقد قمنا بالكثير من العمل لأننا وجدنا أنفسنا في وضع شديد التعقيد في جميع المجالات".

وأضافت: "أنا مهتمة بمعرفة ما يفكر فيه الناس، لأن النقد ضروري، لكني أسمع الكثيرين يقولون إننا لم نفعل شيئًا، لقد فعلنا الكثير، كان النادي في خطر شديد من الإفلاس وكانت مهمة الأشهر القليلة الأولى إنقاذه من الإفلاس. لقد كان عملاً شاقًا وعانينا كثيرًا".

وأنهت: "أخيرًا، مع القرض الذي حصلنا عليه، وضعنا أصبح مثل مريض في وحدة العناية المركزة كان من المفترض أن يكون في جنازة. نحن نعمل تدريجيًا على تقويم وضع النادي الذي كان سيئاً للغاية. ستظهر النتائج، لكنها مهمة طويلة ومعقدة".

هل السوبر ليج لا يزال قائمًا؟

أردفت في الحديث: "السوبر ليج هو مشروع سيكون مستقبل كرة القدم. الجميع يعرف، نحن نواصل الانتظار".

وتابعت: "وقد قالها الرئيس بالفعل سيتعين علينا التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

لماذا يسير برشلونة جنبًا إلى جنب مع فلورنتينو بيريز؟

"يجب أن يفهم الناس أنه عندما تدير فريقًا مثل برشلونة، فهناك لحظات محددة عندما تصادف ريال مدريد أو فرقًا أخرى لديها اهتمامات مشتركة، يمكنك قول ما تشاء لأنه من المثير جدًا انتقاد مجلس الإدارة، لكن كل ما نفعله هو الدفاع عن مصالح برشلونة. إذا كانت متطابقة مع اهتمامات مدريد، كما هو الحال هنا فإننا نسير في الاتجاه نفسه وهذا لا يجب أن يخيفنا".

ما رأيك فيما يقوله خافيير تيباس عن ما يمكن لبرشلونة أن يوقع معه أو لا يستطيع التوقيع معه؟

واختتمت إلينا فورت حديثها: "لن أتحدث عن اللورد تيباس، أنه يقوم بعمله وهذا كل شيء".